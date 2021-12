Martin Johannson kannab Steauas suurt kaitsevastutust

Rumeenia meistriliigas alistas Bukaresti Steaua kodus kindlalt CSM Vaslui tulemusega 34:26 (19:11). Eesti koondise kapten Martin Johannsonil on Steauas põhitöö kaitsetugisambana ning ta oli seni üheksa liigamänguga kirja saanud viis tabamust. Nüüd pommitas kogenud joonemängija Vaslui vastu koguni kuus väravat.

"Laupäevane vastane oli selgelt nõrgem, ehkki on tabelis seitsmes. Meie põhijoonemängija sai eelmise kohtumises väikse trauma ja nii pühkisin minagi tolmu oma rünnakumängult. Kuue tabamuse üle rõõmustamise asemel kripeldab mu hingel hoopis kaks viskeeksimust," tunnistas 36-aastane Johannson muiates.

"Meie vorm ja mängupilt on viimase kuu ajaga selgelt paranenud, mis kajastub ka tulemustes. Suvel tehti meeskonnas palju muudatusi – uus treener, mitu uut pallurit ning praeguseks on ka kokkumäng juba kinnistunud. Uued mängijad on kvaliteetsed ja nii on meil rohkem häid vahetusi," selgitas 11. hooaega Rumeenias palliv mees.

Steaua hoiab hetkel 36 punktiga kolmandat kohta, liider HC Dobrogea Sudist neli silma maas, ent omades mängu varuks. Vahele mahub suursoosik ja Meistrite liigas mängiv CS Dinamo, kellega Steaua eeldatavalt tulises Bukaresti-derbis kolmapäeval vastamisi läheb.

"Ootame derbit suure ärevusega, saame Meistrite liiga tiimi vastu taset testida. Minu enda roll meeskonnas on ikka sama ehk mul on keskkaitses väga suur vastutus ja õnneks on seni kõik hästi sujunud. Loodetavasti ei tule meil suuri ärakukkumisi, sest tihedas konkurentsis on eesmärgiks medal," sõnas Johannson.

Võidukas oli eelmisel nädalal ka teine Eesti koondise joonemängija. Markus Viitkar viskas ühe värava, kui Karjaa BK-46 alistas kodusaalis Grankulla IFK tulemusega 30:21 (16:13). Soome meistrisarjas kolmandat kohta hoidval Karjaa tiimil seisab sel nädalal ees karikasarja poolfinaal Armi Pärdi koduklubi ja liigaliidri Helsingi Dickeniga.

Saksamaal pallivad meeste rahvuskoondislased said kolme peale nii võidu, viigi kui ka kaotuse. Mait Patrail panustas kaitses ühe blokiga, ent Rhein-Neckar Löwen kaotas võõrsil tiitlikaitsja THW Kielile 29:32 (14:18) ja paikneb Bundesliga tabelis 11. kohal.

Astme võrra allpool, 2. Bundesligas said Karl Toom ja HSC 2000 Coburg kolmanda võidu järjest, alistades võõrsil Dessau-Rosslauer HV 06 30:28 (17:12). Teist aastat järjest Eesti parimaks käsipalluriks valitud Toom viskas kolm väravat ning Coburg tõusis juba tabeli esimesse poolde.

Esmakordselt sel hooajal kaotasid Saksamaa kolmandas liigas punkte 1. VfL Potsdam. Karl Roosna tabas küll viis korda, aga võõrsil tehti Armi Pärdi endise tööandja Schwerini Mecklenburger Stierega 32:32 (17:16) viik.

Kaotuse pidid vastu võtma Alfred Timmo ja Fjellhammer IL. Norra meistriliigas jäädi koduväljakul alla mullusele neljandale Bækkelaget Håndball Elite tulemusega 30:36 (13:18). Timmo viskas kaks väravat ja andis kaks resultatiivset söötu.

Itaalia naiste kõrgliigas ei saa kuidagi võidulainele Erice AC Life Style. Mullu nii liigas kui ka karikasarjas nelja parema hulka jõudnud klubi kaotas järjekordses Serie A mängus Magnago ASD Cassanole 24:26 (14:12). Polina Gorbatsjova viskas Erice naiskonna kasuks kolm väravat.