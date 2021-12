Uno Tutk sai jalgpalliliidult hõbemärgi

"Ühe inimese elus on 25 aastat võrdlemisi pikk aeg. Jalgpalli ja kogu maailma mõistes aga kõigest piisakene. Minugi aeg selles suures süsteemis on läinud märkamatult," lausus Tutk hõbemärki vastu võttes.

"Alles see oli, kui ma Lelle ja Kehtna platsidel esimesi värelevaid jooksusamme tegin. Alguses lipu ja siis vilega ning nüüd on see teekond mind muuhulgas viinud Barcelonasse ja Arsenali."

"Mul on väga suur au ja rõõm, et olen suutnud selle tee läbi käia koos kõigi nende toredate inimestega nii jalgpalliliidu kui ka kohtunikkonna sees, kes on olnud saatjaks sellel teel. Tänud kõigile ja me lähme koos edasi ikka paremate vilede ja uute kõrguste poole," ütles Tutk.

Pikalt nii kodumaal kui ka rahvusvaheliselt kohtunikuna tegutsenud Tutk alustas 1996. aastal jalgpalliliidus tööd kohtunike osakonna spetsialistina ning aasta hiljem asus ametisse EJL-i peakohtunikuna. Hilisemalt täitis ta kohtunike koolitaja ja kohtunike osakonna juhataja rolli.

Möödunud aastal alustas Tutk tööd alaliidu distsiplinaarkomisjoni juhina. Lisaks sellele on ta praegu EJL-i kohtunike komisjoni liige ning tegutseb rahvusvahelise kohtunike vaatlejana. Rahvusvahelisel tasemel on ta muuhulgas ametis olnud mitmetel Meistrite liiga ja valiksarjade kohtumistel.

Aastate jooksul on Tutk andnud suure panuse jalgpallikohtunike süsteemi üles ehitamisse Eestis.