West Ham kaotas Burnley vastu punkte

West Ham hoidis küll rohkem palli ja külalistel oli ka enam väravavõimalusi, aga otsustavat tabamust ei sündinud. Seejuures lõi poolkaitsja Tomas Soucek üleminutitel üle lati.

Burnley jaoks oli viik kindlasti kordaminek, sest tänavusel hooajal on teenitud vaid üks võit ja tabelis ollakse väljalangemistsoonis. Samas on meeskond saanud juba kaheksa viiki, mis on liiga üks kõrgemaid näitajaid.

West Ham jätkab liigatabelis 28 punktiga neljandal positsioonil. Manchester City (38), Liverpool (37) ja Londoni Chelsea (36) on küll selgelt kaugemal. Seljataga ähvardavad aga Manchester United (27), Londoni Arsenal (26) ja Tottenham Hotspur (25).

Ülejäänud pühapäevastes kohtumistes sai Leicester City kodus jagu Newcastle Unitedist 4:0 ning Crystal Palace oli samuti kodus üle Evertonist 3:1. Brightoni ja Tottenhami mäng lükkus koroonaviirusega seotud asjaolude tõttu edasi.