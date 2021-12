Aasta parimaks jalgpalluriks valiti Rauno Sappinen

Klubijalgpalli FC Floras mängiv ründaja oli liiga väravaküttide edetabelis 23 tabamusega kolmas. Flora jõudis esimese Eesti klubina ka eurosarja alagrupiturniirile ning Konverentsiliigas tegi Sappinen skoori kolmel korral. Koondise eest käis 25-aastane mängumees väljakul 11 ametlikus kohtumises ja lõi kaks väravat.

Parim meesjalgpallur selgitati välja Eesti Jalgpalliajakirjanike Klubi (EJAK) ja Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) ringküsitluses. Nii EJAKi kui ka EJLi poolt osales küsitluses 37 inimest ehk kokku 74 hääletajat, kes nimetasid oma esikolmiku: esikoht teenis 3, teine koht 2 ja kolmas koht 1 punkti.

Valimiste tulemused:

1. Rauno Sappinen 202 punkti (61 esikohta)

2. Joonas Tamm 64 punkti (2 esikohta)

3. Karl Jakob Hein 44 punkti (1 esikoht)

4. Konstantin Vassiljev 41 punkti (5 esikohta)

5. Mattias Käit 30 punkti (2 esikohta)

6. Henri Anier 25 punkti

7. Märten Kuusk 18 punkti

8. Zakaria Beglarishvili 9 punkti (1 esikoht)

9. Maksim Paskotši 5 punkti

10. Karol Mets 3 punkti

11. Andre Frolov 2 punkti

12. Mihkel Aksalu 1 punkt

Aasta parima naismängija auhinna teenis neljandat korda Eesti koondise ja Ungari kõrgliigaklubi kaitsja Inna Zlidnis.

Zlidnis tuli tänavu Ferencvarose ridades neljandat korda Ungari meistriks ja kuuendat korda karikavõitjaks. Koondise eest tegi ta kaasa viies kohtumises.

Zlidnis edestas esikolmikusse jõudnud Karina Korki ja Lisette Tammikut. Parim valiti tavapäraselt ringküsitluses, kus osalesid ajakirjanikud, jalgpallijuhid ja treenerid, kokku 11 hääletajat. Võrdsete punktide korral sai parema koha mängija, kes oli teeninud rohkem kõrgemaid kohti.

Valimiste tulemused:

1. Inna Zlidnis 21 punkti (5 esikohta)

2. Karina Kork 10 punkti (3 esikohta)

3. Lisette Tammik 9 punkti (1 esikoht)

4. Kristina Bannikova 9 punkti (1 esikoht)

5. Vlada Kubassova 7 punkti (1 esikoht)

6. Pille Raadik 6 punkti

7.–8. Kairi Himanen, Siret Räämet 2 punkti

Tallinna FC Flora meeskonna peatreener Jürgen Henn teenis kolmandat aastat järjest Albert Vollrati nimelise aasta treeneri auhinna.

Henn juhtis FC Flora meeskonna Eesti klubijalgpalli ajaloos esimest korda eurosarja alagrupiturniirile, kus saadi kirja võit ja kaks viiki. Hooaja alguses teenis Flora superkarika ning meeskond oli viimase vooruni tiitlikonkurentsis, kui lõpuks jäädi FCI Levadiale alla ühe punktiga.

"Aasta jätab kahetised tunded. Ühelt poolt tegime Floraga midagi sellist, millest oleme palju unistanud mängijate ja treeneritega. Tõestasime ka, et selle kõrvalt ei ole ka võimatu tiitli peale mängida. Arvan, et päris sisemist rahulolu hooaja kokkuvõtteks ei jää," sõnas Henn auhinda vastu võttes.

"Kindlasti on, kuhu edasi minna. Analüüsime läbi meeskondlikud õnnestumised ja ebaõnnestumised ning vaatame, mida personalina tegime hästi või halvasti. Kuskil kuklas on mul suund olemas, mille nimel tööd teen. Ei oska öelda, kuhu see välja viib, aga teen oma tööd nii suure pühendumusega, kui ma parasjagu suudan."

Valimistel edestas ta Eesti meeste koondise peatreenerit Thomas Häberlit, meeste rannajalgpallikoondise juhendajat Aleksei Galkinit ning FC Flora naiskonna ja tüdrukute U-17 koondise peatreenerit Aleksandra Ševoldajevat.