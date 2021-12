VAATA OTSE | Laskesuusatamise MK jätkub meeste teatesõiduga

Laskesuusatamise MK-etapi viimasel päeval Hochfilzenis on kavas meeste 4x7,5 km teatesõit ja naiste 10 km jälitussõit. Otseülekanne meeste teatesõidust algab ETV-s ja ERR-i spordiportaalis kell 12.30 ning naiste jälitussõidust kell 15.15. Ülekannet kommenteerivad Alvar Tiisler ja Margus Ader, Austriast vahendab muljeid Tarmo Tiisler.

Meeste hooaja teises teatesõidus on stardis 27 meeskonda, Eesti stardinumber on 19. Eesti meeskond on võistlustules koosseisus Rene Zahkna, Kristo Siimer, Kalev Ermits ja Raido Ränkel.

Hooaja esimese teatesõidu Östersundis võitis Norra meeskond. Teisena ületas finišijoone Prantsusmaa ning kolmandaks tuli Venemaa. Eesti meeskond lõpetas sõidu 19. positsioonil.