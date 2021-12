Penalteid täis mängupäev Inglismaal tabelisse suuri muutusi ei toonud

Tabeliliider Manchester City alistas päeva esimeses mängus 1:0 avapoolaja viimastel minutitel kümnekesi jäänud Wolverhamaptoni. Ainsa värava lõi 66. minutil penaltist Raheem Sterling.

Sarnase stsenaariumiga lõppes ka tabeli teise meeskonna Liverpooli mäng, kes võõrustas Aston Villat ning Anfieldile naasnud Steven Gerrardi. Kodumeeskonna ainsa värava eest hoolitses 67. minutil penalti realiseerinud Mohamed Salah.

Manchester United oli raskustes punase laterna Norwichiga, kuid Cristiano Ronaldo 75. minuti täpne penalti tõi külalismeeskonnale siiski kolm punkti, Chelsea pääses Leedsi vastu võiduga matši neljandal lisaminutil, kui Jorginho mängu teine täpne penalti tõi tabloole lõppseisuks 3:2.

Cityl on liidrina 38 punkti, Liverpoolil 37 ja Chelseal 36. ManU on viiendana kogunud 27 punkti, sama palju, kui neljandal kohal olev West Ham, kellel on peetud üks mäng vähem. Tabeli kuuendaks meeskonnaks on Arsenal, kes oli laupäeval 3:0 üle Southamptonist.