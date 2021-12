Eesti karikavõitjaks kroonitud Embrich: sõrmed töötasid paremini kui Mõõgal

Tokyos olümpiakulla võitnud epeenelikust olid laupäeval Sõle spordihoones vehkemisrajal Katrina Lehis ja Irina Embrich, kes jõudsid ka Eesti karikavõistluste finaali. Esimesel perioodil oli initsiatiiv Lehise käes, kuid teise perioodi lõpus, 8:8 viigi järel, suutis täpsemaid torkeid teha Embrich, kes hoidis head tempot ja närvi ning võitis efektse kättetorkega finaali 15:13. Eesti karikavõitjaks tuli ta viieaastase vahe järel, kui alistas ka toona finaalis Lehise.

"Ma olen finaaliga rahul, sest olin taga, pärast viigistasin seisu ja lõpuks üldse võitsin. See oli väga meeldiv," tõdes Embrich ERR-ile. "Sõrmed töötasid palju paremini [kui Tallinna Mõõgal]."

Lehis naasis just sel nädalal Dubais toimunud lühikesest välislaagrist, kus võitis rahvusvahelise turniiri, alistades Rumeenia tähe Ana Maria Popecu, kes lõpetas nii ka 23 tiitlivõistluste medalit toonud karjääri. Aasta võrra pikemaks veninud olümpiatsükkel oli Lehise sõnul äärmiselt kurnav ja taas tippvormi jõudmiseks läheb veel aega.

"Arvestades seda, et mu vehklemisvorm ei ole praegu nii hea, olen ma õnnelik, et ma üldse nii kaugele jõudsin," sõnas Lehis. "Pigem olen pärast olümpiat keskendunud treeningutele, kui sellele, et olla vormis. Ira näitas juba trennis, et tal on hea tunnetus ja jaanuari lõpus on see aeg, kus ma loodan, et olen jälle vormis."

Pronksi said Eesti karikavõistlustel Veronika Zuikova ja Gaia-Marianna Salm. Zuikova kaotas seejuures närvikõdi pakkunud ja otsustava torkeni kulgenud poolfinaalis ühe torkega Lehisele. Eelnenud veerandfinaalis oli ta alistanud tänavuse Eesti meistri Kristina Kuuse. Karikavõistlustel tegi torkeid ühtekokku 44 naist.