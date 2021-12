Viljandi alistas Tallinna ja kohtub karikafinaalis Põlva Servitiga

Viljandi kapten Kristjan Koovit viskas küll kohtumise esimese värava, kuid kuuendal minutil lõikas Jürgen Rooba palli vahelt ja realiseeris kiirrünnaku, viies Tallinna 3:1 juhtima. See jäi üheksaks minutiks pealinlaste viimaseks tabamuseks, sest mulgid said oma agressiivse ja kõrge kaitse hästi toimima.

Mihkel Lõpp kõmmutas kolm väravat järjest, Kristo Voika lisas kaks ning Viljandi oli 6:3 ees. Tallinn tõi väljakule kuu aega põlvevigastusega eemal olnud Aleksei Štšerbaki ning ukrainlase ja Rooba tabamustega vähenes vahe minimaalseks.

Rooba hakkas personaalselt katma Voikat, kuid Viljandil sekkus hästi mängu Hendrik Koks. 17-aastane mängujuht viskas ise kolm väravat ning leidis joonelt sööduga Kooviti, kes tegi seisuks 10:8. Tallinna skoori hoidis üleval Rooba, tabades osavalt nii äärelt kui ka karistusvisetest.

Rasmus Otsa tõrjed ja Andrei Basarabi tabamused aitasid aga Viljandi vaheajale 14:10 eduseisus. Praegune Balti liiga liider alustas teist pooltundi vähemuses, ent Lõpp, Voika ja Ott Varik kasvatasid sellest hoolimata edu. Tallinn ei saanud kuidagi murtud viljandlaste kaitset ja 44. minutil kasvas vahe kümnele väravale.

Hetkeks tekkis lootus, kui Štšerbak ja Marek Karu tegid 23:15. Viljandi vastas kolme tabamusega ja ehkki Tallinn proovis seitsmekesi kuue vastu taktikat, ei aidanud seegi. Korraks kasvas vahe tosinale väravalegi, aga Rooba täpsed karistusvisked viimastel minutitel tõid kohtumise lõpuks tabloole seisu 29:19.

Võitjate kasuks tabasid Voika ja Mihkel Lõpp viis ning Koovit neli korda. Rooba viskas pealinlaste väravatest 58 protsenti ehk 11 tabamust, Štšerbak lisas kolm. Kolmandat korda karikafinaali jõudnud Viljandi läheb püüdma klubiajaloo teist karikavõitu. Esimene tuli 2014. aastal, kolm aastat hiljem alistuti finaalis just Põlva Servitile.

"Rõhutasime juba enne mängu, et peame hästi alustama. Eriti just kaitses õnnestusime täna ikka väga hästi. Omakorda selle pealt saime ka rünnaku kenasti jooksma ja tuli palju poolkiireid lahendusi. Võib-olla polnud Tallinna väravavahtidel täna kõige parem päev, aga eks me viskasime ise ka hästi," analüüsis Viljandi peatreener Marko Koks.

"Peab kiitma kogu võistkonda, emotsiooni jätkus lõpuni ja võideldi hingestatult. Aga saavutatud pole veel ju midagi, homme algab kõik nullist. Tuleb kiirelt nii-öelda koti peale saada ja taastuda, sest Servitiga võrreldes saame mõned tunnid vähem puhata," lisas Koks.