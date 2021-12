Aigro jäi MK-etapil teisest voorust kaugele

Kraft teenis 138- ja 130-meetrise hüppe eest kokku 267 punkti, edestades teiseks tulnud norralast Halvor Egner Granerudi viie punktiga. Vaid 0,1 silmaga jäi teisest kohast ilma Poola veteran Kamil Stoch.

Artti Aigro hüppas esimeses voorus 116,5 meetri kaugusele ja sai 97,1 punkti. Viimasena 30 sekka pääsenud Pawel Wasek sai 128-meetrise hüppe eest 21,4 punkti rohkem.

Suusahüpete MK-sari on sel hooajal saanud kuus erinevat võitjat: Nižni Tagilis võidutsesid Karl Geiger ja Granerud, Rukal Ryoyu Kobayashi ja Anže Lanišek ning Wislas Jan Hörl. Kaks teist ning kaks neljandat kohta saanud Geigeril on MK-sarja üldliidrina 405 punkti, teisel kohal oleval Kraftil on koos 306 punkti. Aigro sai Ruka MK-etapi 18. koha eest 13 silma, millega on koondtabelis 40. kohal.