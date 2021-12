Philadelphia lõpetas kümnemängulise kaotusteseeria

Kolmanda perioodi eel oli Philadelphia Flyersi ja Vegas Golden Knightsi kohtumise seis viigis, 2:2. Viimasel perioodil viis Philadelphia juhtima Sean Couturieri värav ning viis minutit hiljem suurendas Philadelphia eduseisu James van Riemsdyk.

Kaks minutit enne kohtumise lõppu vähendas vahe Max Pacioretty värav, kuid Philadelphia suutis vastu pidada ning lõpetas kümnemängulise kaotusteseeria. Philadelphia on idakonverentsis 12. kohal, Vegas hoiab läänekonverentsis 9. kohta.

Heas hoos New York Rangers alistas 2:1 tulemusega Buffalo Sabresi. Avaperioodil viis New Yorki juhtima Rootsi koondislase Mika Zibanejadi värav ning teisel perioodil suurendas eduseisu Alexis Lafreniere. Buffalo auvärava viskas viimasel perioodil Brett Murray. New York Rangers tõusis idakonverentsis teisele kohale, Buffalo on 13. kohal.

Idakonverentsi liider Florida Panthers alistas 3:1 tulemusega liiga punase laterna Arizona Coyotesi. Võitjate poolel viskasid värava Patric Hornqvist, Sam Bennett ja Sam Reinhart. Neljanda järjestikuse kaotuse saanud Arizona on läänekonverentsis viimasel kohal.

Tulemused:

Vegas Golden Knights - Philadelphia Flyers 3:4

Vancouver Canucks - Winnipeg Jets 4:3

Arizona Coyotes - Florida Panthers 1:3

Colorado Avalanche - Detroit Red Wings 7:3

New Jersey Devils - Nashville Predators 2:3

Washington Capitals - Piitsburgh Penguins 2:4

Buffalo Sabres - New York Rangers 1:2