Antetokounmpo supermäng lõpetas Houstoni võiduseeria

Giannis Antetokounmpo viskas 41 punkti ja hankis 17 lauapalli ning aitas Milwaukee Bucksil alistada seitsmemängulist võiduseeriat nautinud Houston Rocketsi 123:114. Houstoni parimana viskas Garrison Mathews 23 punkti. Milwaukee (17-10) hoiab idakonverentsis kolmandat kohta, Houston (8-17) on läänekonverentsis 13. kohal.

41 PTS, 17 REB, 5 AST @Giannis_An34 delivers a monster performance to power the @Bucks to the win! pic.twitter.com/ttNTnKebaj