Kaunase Žalgiris sai Moskva CSKA-lt suure kaotuse

Kaunase Žalgirise kehv eurohooaeg sai reedel jätku, kui koduväljakul jäädi 51:73 tulemusega alla Moskva CSKA-le. Ainsana jõudis Leedu klubi eest kahekohalise punktisummani Josh Nebo, kes viskas 11 punkti ja haaras seitse lauapalli.

Võitjate poolel sai kaksikduubli kirja Nikola Milutinov, kes viskas 19 punkti ja hankis 12 lauapalli, Aleksei Shved viskas CSKA eest 17 punkti.

Kaotusega langes Žalgiris Euroliigas viimasele kohale, Leedu klubi on võitnud kolm ja kaotanud 11 kohtumist. Moskva CSKA hoiab üheksa võidu ja nelja kaotusega viiendat kohta.

Ateena Panathinaikos alistas koduväljakul Berliini Alba 82:67. Daryl Macon Jr viskas Panathinaikose eest 20 punkti ja andis 11 resultatiivset söötu. Alba parimana tõi Marcus Eriksson 18 punkti.

Panathinaikos on nelja võidu ja kümne kaotusega eelviimasel ehk 17. kohal, Alba on võitnud viis ja kaotanud üheksa kohtumist ning on tabelis 15. kohal.

Milano Olimpia lõpetas neljamängulise kaotusteseeria, kui võõrsil alistas Itaalia tippklubi 71:65 tulemusega AS Monaco. Milano kõige resultatiivsem oli Paris Lee 19 punktiga, AS Monaco parimana viskas Sergio Rodriguez 13 punkti.

Milano on võitnud üheksa ja kaotanud viis kohtumist ning on tabelis neljandal kohal. Monacol on kirjas viis võitu ja üheksa kaotust ning on 14. kohal.