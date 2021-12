Legendaarne väravavaht sai karjääri 500. võidu

Vancouveri taliolümpiamängudel Kanada koondisega kuldmedali võitnud ja kolmel korral Stanley Cupi võitnud Marc-Andre Fleury hoidis oma karjääri 500. võidus seljataguse puhtana ning aitas Chicago Blackhawksil teenida 2:0 võidu Montreal Canadiensi üle.

Chicago avavärava viskas teisel perioodil Jonathan Toews ja lõpptulemuse vormistas kolmandal perioodil Henrik Borgström. Chicago on läänekonverentsis 13. kohal, Montreal on idakonverentsis 16. ehk viimasel kohal.

️ FLEURY FLEURY FLEURY



Bravo to the fans at Centre Bell tonight and BRAVO to Marc-Andre Fleury for 500 career wins. pic.twitter.com/TZfnrXtviD