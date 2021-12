TÄNA OTSE | Kas Samuelssoni sprindivõim saab jätku ka Hochfilzenis?

Laskesuusatamise MK-sari on sel hooajal esmakordselt reisinud Rootsist kaugemale, kui sel nädalal võisteldakse Austrias Hochfilzenis. Reedel on kavas sprindidistantsid, otseülekanne meeste 10 km sprindist algab ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 12.10. Ülekannet kommenteerivad Alvar Tiisler ja Margus Ader, Austriast vahendab muljeid Tarmo Tiisler.

Mõlemad Östersundis toimunud sprindid võitis kodupubliku rõõmuks olümpiavõitja Sebastian Samuelsson, üks teine koht kuulus MK-sarja üldliidrile Vetle Sjaastad Christiansenile ning teine Emilien Jacquelinile.

"Ma ootan juba väga päikest, sest pole seda tükk aega näinud. See annaks mulle lisamotivatsiooni. Tahan heade sõitudega jätkata ja vaatan ikka ettepoole," rääkis Sebastian Samuelsson Hochfilzeni etapi eel ERR-ile.

Kas Rootsi koondise hea hooaja algus on olümpiavõitjat ka üllatanud? "Koondise esitus ei ole mind üllatanud, küll aga olen üllatunud, et olen suuskadel seni nii kiire olnud. Ma ei oodanud seda. Aga on hea tunda end tugevana ja loodan samamoodi jätkata," sõnas Samuelsson.

Eestlasi on neljapäeval stardis kolm: Rene Zahkna stardinumbriks on 25, Kalev Ermitsal 63 ja Raido Ränkel stardib numbriga 99. Kokku läheb rajale 119 meest.