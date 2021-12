Balti liigas lähevad vastamisi Tartu Bigbank ja Tallinna Selver

Pühapäeval kell 17.00 lähevad Sõle spordikeskuses vastamisi kolmandat kohta hoidev Tallinna Selver ning liidermeeskond Tartu Bigbank, vahendab Volley.ee

Tartu käis viimati Credit24 Meistriliigas väljakul 27. novembril, mil alistati 3:0 Gargzdai, Selver sai viimases liigamängus samuti 3:0 jagu Leedu esiklubist. Mõlemad meeskonnad on vahepeal pidanud karikavõistluste mänge, Selver alistas kolmapäeval 3:2 TalTechi ning Tartu sai novembri lõpus 3:2 jagu Pärnu Võrkpalliklubist.

"Vahepealse aja oleme tublisti trenni teinud ja oma kitsaskohtadega tegelenud, aga üldiselt on kõik kontrolli all. Detsembris on meil loodetavasti kolm tähtsat mängu – täna [neljapäeval - toim.] on vaja võita karikamäng Pärnu vastu, pühapäevane kohtumine Selveriga võib juba otsustada teatud seise Credit24 Meistriliigas ja loodetavasti saame 22. detsembril samuti platsile tulla, selleks ajaks ajastame tippvormi," viitas Tartu peatreener Alar Rikberg võimalikule karikafinaalile.

Selveri peatreener Andres Toobal sõnul on mitmete vigastuste tõttu vaja mõelda, millises koosseisus peab Selver mängima. "Hetkel läks suurem fookus kolmapäeval toimunud karikamängu peale, pühapäevase kohtumise osas on mul ikka kalkuleerimist, keda ja kuidas kasutada. Riske ma Tartu vastu ei võta, katsun leida õige koosseisu, lõhkuma ei hakka kedagi," rääkis Toobal.

"Aga eks see on hea koht, kus saab favoriidi vastu pingevabalt mängida ja ehk keegi pingilt tulles ka üllatab," ütles Toobal, lisades, et karika poolfinaalis saadud võit annab kindlasti enesekindlust.

Laupäeval mängib Pärnu Võrkpalliklubi võõrsil Läti klubi SK Jekabpilsi Lušiga ning pühapäeval mängib Pärnu Daugavpilsi Ülikooli/Ezerzemega.

Pärnu hoiab tabelis kuue punktiga kuuendat positsiooni, viimati teeniti Gargzdai Amber-Arlanga vastu 3:1 võit. Jekabpils on seitsme punktiga Pärnust koht eespool, Daugavpils asub tabelis kuue punktiga Pärnu järel seitsmendal kohal.