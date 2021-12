Jokici võimas kolmikduubel tõi Denverile lisaajal võidu

Nikola Jokic viskas Denveri võidumängus 39 punkti, haaras 11 lauapalli ja andis 11 resultatiivset söötu. Jokici 39-st punktist 11 tulid lisaajal. Kaotajate poolel tegi tugeva esituse Leedu koondislane Jonas Valanciunas, kelle arvele jäi 27 punkti ja 11 lauapalli. Denver on võitnud 12 ja kaotanud 12 kohtumist, New Orleansil on seitse võitu ja 20 kaotust.

39 PTS, 11 REB, 11 AST



Nikola Jokic powers the @nuggets to the overtime win with his fourth triple-double of the season! pic.twitter.com/d0HYZG15Zi — NBA (@NBA) December 9, 2021

Läänekonverentsis esikohal olev Golden State Warriors alistas 104:94 tulemusega Portland Trail Blazersi. Golden State'i parimana viskas Stephen Curry 22 punkti. Curry on nüüd Ray Alleni kõigi aegade kolmepunktivisete rekordist kõigest kümne tabamuse kaugusel. Portlandi resultatiivseim oli Norman Powell 26 punktiga. Golden State on võitnud 21 ja kaotanud neli kohtumist, Portlandil on kirjas 11 võitu ja 15 kaotust.

Brooklyn Nets kaotas võõrsil Houston Rocketsile 104:114. Eric Gordon viskas Houstoni eest 21 punkti, Brooklyni parimana viskas James Harden endise koduklubi vastu 25 punkti. Brooklyn on 17 võidu ja kaheksa kaotusega idakonverentsis esikohal, Houston teenis 16 kaotuse kõrvale hooaja kaheksanda võidu.

Tulemused:

Charlotte Hornets - Philadelphia 76ers 106:110

Cleveland Cavaliers - Chicago Bulls 115:92

Detroit Pistons - Washington Wizards 116:119

Indiana Pacers - New York Knicks 102:122

Miami Heat - Milwaukee Bucks 113:104

Toronto Raptors - Oklahoma City 109:110

Houston Rockets - Brooklyn Nets 114:104

Memphis Grizzlies - Dallas Mavericks 96:104

Minnesota Timberwolves - Utah Jazz 104:136

New Orleans Pelicans - Denver Nuggets 114:120

Golden State Warriors - Portland Trail Blazers 104:94

Sacramento Kings - Orlando Magic 142:130

Los Angeles Clippers - Boston Celtics 114:111