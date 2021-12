Viljandi HC jätkab pärast Raasiku/Mistra alistamist Balti liigas liidrina

Käsipalli Balti liigas peeti kolmapäeva õhtul üks kohtumine kahe Eesti meeskonna vahel. Viljandi HC jätkab pärast kodusaalis Raasiku/Mistra 26:21 (14:10) alistamist 22 punktiga Balti liiga liidrina. Põlva Servitil on ühe vähempeetud mängu juures 18 silma.

Viljandi HC ja Raasiku/Mistra polnud tänavusel hooajal veel vastamisi läinud, mullu olid mulgid paremad kõigis neljas omavahelises kohtumises. Raasiku tutvustas käsipallipublikule värskeimat täiendust, meeskonnaga liitunud vasaksisemist Vladimir Žitnikovi.

30-aastane venelane – kelle vanem vend Dmitri on idanaabrite rahvuskoondislane – on teinud karjääri tugevates klubides ning veetnud ühe hooaja ka Sten Toomla ja Ardo Puna tiimikaaslasena Helsingi IFK-s. Mullu viskas Žitnikov Rostovi meeskonna eest Venemaa kõrgliigas 69 väravat.

Külalised alustasid Viljandi agressiivse kaitse vastu pikalt ja kannatlikult rünnates ning mingi aja tundus plaan toimivat. Hästi leiti kahel korral joonelt Juri Sohhorovitš ning teine ukrainlane, Vladislav Naumenko viis Raasiku viiendal minutil 3:2 juhtima. Siis aga pani kodumeeskond oma värava üheksaks minutiks lukku.

Täpsete visetega ründasid ääred Mikk Varik ja Oliver Ruut ning Mihkel Lõpp tegi seisuks 6:3. Kaugemale eest Raasiku vastaseid ei lubanud, vähendas paaril korral vahe minimaalseks, ent viigini ei jõudnud. Poolaja lõpuminutitel tegutses Viljandi paremini ja Mikk Variku tabamus saatis meeskonnad puhkepausile seisul 14:10.

Teisel pooltunnil tõestasid mõlemad tiimid, et oskavad hästi kaitses mängida. Viskele saamisega oldi raskustes, aga Viljandi rebis siiski vahe kuuele väravale. 35. minutil tegi Ott Varik karistusviskest 17:11. Mulgid said esimese kümne minuti jooksul kolm kaheminutilist karistust ja see hakkas mõju avaldama.

Raasikul tabas hästi mängust Rauno Kopli ning karistusvisetest Naumenko. 42. minutil saatis väravavaht Viktor Nikolajev palli tühja viljandlaste puuri seisuks 18:16. Viis minutit hiljem tõi Naumenko külalised veel korra kahe värava kaugusele. Võimalusi oli enamakski, aga mitu Kopli viset raksatas posti ja Rasmus Ots tõrjus Naumenko karistusviske.

Viljandil sai pidurdamatu hoo sisse Kristo Voika, kes viskas võõrustajate viimasest kaheksast väravast kuus ning tüüris nii meeskonna 26:21 võiduni. Voika arvele jäi lõpuks seitse tabamust, Mihkel Lõpp ja Andrei Basarab lisasid neli. Raasiku kasuks viskas Naumenko seitse ning Kopli ja Sohhorovitš kolm väravat.