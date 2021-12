Nõmme Kalju ei jätka Frantseviga, asendajat otsitakse välismaalt

62-aastane Frantsev asus Kalju tüüri juurde 2015. aasta lõpus ja tuli koos klubiga 2018. aastal Eesti meistriks. Järgmisel aastal võideti ka superkarikas. Hooajal 2016/2017 saadi Euroopa liigas jagu Iisraeli klubist Haifa Maccabist ja pääseti kolmandasse ringi.

2019. aastal aprillis vallandati Frantsev kehva hooaja alguse tõttu, aga palgati eelmise aasta lõpus tagasi, kui temaga sõlmiti kahe aasta pikkune leping, mis nüüd täielikult täitmisele ei lähe.

"Koostöö Sergei Frantseviga on olnud aus ja olenemata tulemustest saame öelda, et tööd on alati tehtud suure südamega," kommenteeris Kalju spordidirektor Argo Arbeiter äsjast otsust Kalju Facebooki lehel. "Oleme tänulikud nende aastate ja panuse eest klubi arengusse."

Frantsevi järglase nimi ei ole veel teada. "Uue peatreeneri osas käivad läbirääkimised ja meie pilgud on suunatud välismaale," selgitas Arbeiter.