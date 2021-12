Kolmapäeva õhtul selgub: kas Barcelona piirdub 20 aasta järel taas alagrupiga?

Jalgpalli Euroopa Meistrite liigas peetakse kolmapäeval viimased alagrupimängud. Saadaval on veel neli kaheksandikfinaali piletit.

E-grupis on edasipääsu taganud seni kõik viis mängu võitnud Müncheni Bayern, kes kohtub kodus Barcelonaga. Kataloonia suurklubi seis pole kaugeltki nii roosiline, sest kuigi nad on seitsme punktiga teisel positsioonil, võib Lissaboni Benfica (5) neist veel mööduda.

Barcelonal seisab ees raske ülesanne mängida võõrsil Bayerniga, kuigi hea uudis neile on see, et Saksamaa suurklubil edasipääsu mõttes enam midagi võita ega kaotada ei ole. Benfica võõrustab aga kodus Kiievi Dinamot, kellele küll võõrsil väravat lüüa ei suudetud.

Barcelona on alates hooajast 1999/2000 osalenud pea alati (välja arvatud 2003/2004) Meistrite liigas ja pääsenud iga kord alagrupist edasi. Viimati jäädi gruppi püsima hooajal 2000/2001, kui neid edestasid AC Milan ja Leeds United.

F-grupist on koht 16 seas kindel Manchester Unitedil ja kindlasti jätka kaheksandikfinaalis Berni Young Boys, aga teise pileti eest asuvad heitlusse Villarreal (7) ja Atalanta (6). Seejuures mängitakse omavahel Bergamos.

G-grupi seis on kõige segasem, sest nii Lille'il (8), Salzburgi Red Bullil (7), Sevillal (6) kui ka Wolfsburgil (5) on võimalus veel nii edasi pääseda kui ka välja langeda. Kohtuvad Wolfsburg - Lille ja Salzburg - Sevilla.

H-grupis on kõik paigas ning Londoni Chelsea (12) ja Torino Juventus (12) peavad veel selgitama üksnes võitja ja teise koha omaniku. Ka Peterburi Zeniidi (4) tulevik on otsustatud - igal juhul jätkatakse Euroopa liigas. Kohtuvad Zeniit - Chelsea ja Juventus - Malmö.

Teisipäeval lõpetati mängudega A-, B-, C- ja D-alagrupis. Kaheksandikfinaalides jätkavad Manchester City, PSG, Liverpool, Madridi Atletico, Amsterdami Ajx, Lissaboni Sporting, Madridi Real ja Milano Inter.