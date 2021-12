Kams Zahovaiko asendamisest Voolaiuga: tundsime, et vajame uut värskust

"Kui vaadata Slava perioodi, mis ta meie klubis oli - viis aastat temale seatud eesmärke -, siis need said kuhjaga tehtud," kiitis Paide spordidirektor Gert Kams ERR-ile.

"Meeskond on viidud Eesti tippu, oleme mänginud Euroopas, noori mängijaid on arendatud. Aga nägime ja tundsime, et tänaseks hetkeks vajame uut värskust."

Kamsi sõnul tehti panus Voolaiule. "Nagu ikka peatreeneri otsingul: kaalud erinevaid variante ja suhtled erinevate inimestega, aga Karel oli kindlasti meie esimene eelistus."

"Kui vaadata Kareli ajalugu, siis ta on Paidega väga pikalt seotud. Ta läks noore mehena Viktor Metsa jalgpallitrenni. Ta teab väga hästi, kuidas Järvamaal jalgpall läbi aastate on töötanud. Ta on ise Paides mänginud ja tal on mingis mõttes klubi DNA südames."

"Loomulikult on Karelil mingi kogemus koondise peatreenerina. Ta on olnud Flora abitreener Pasi Rautiaineni all," jätkas Kams loetelu. "Ta on olnud TPS-i abitreener Pasi Rautiaineni all."

"Tal on pikaajalised kogemused. Kõik see kokku ja kuidas ta presenteeris, kuidas klubi edasi viia, siis see oli see, mis meile väga meeldis."

Kuigi Zahovaiko teenetest loobuti, siis hooaega tervikuna Kams ebaõnnestunuks ei loe. "Ei saa öelda, et sportlikult oleks väga kehv hooaeg olnud. Teist korda ajaloos saime koha kolme hulgas. Eelmisel aastal olime teised, see aasta olime kolmandad," lausus Paide spordidirektor.

"Loomulikult panevad igal aastal kõik võistkonnad juurde, samamoodi meie. Meie eesmärk endiselt oli, et tiitlit rünnata, mängida Euroopa kohtadele. Hetkel saime küll kolmanda koha, aga oleme karikas ilusti sees. Sportlikus mõttes ei saa ma öelda, et see oleks täielik läbikukkumine."

"Uuel hooajal on eesmärgid endiselt kõrged, tahame anda lahingu tiitlile, mängida eurokohtadele, arendada noori mängijaid ja endiselt tahame olla seal kõrges tipus," lõpetas Kams.