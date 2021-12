Severstal alistas läänekonverentsi punase laterna

Vityaz läks kohtumist teisel perioodil juhtima, kui värava viskas Kirill Rasskazov. 14 minutit hiljem viigistas seisu Severstali ründaja Kirill Pilipenko.

Kolmandal perioodil viis Severstali juhtima Maksim Kazakovi värav ning lõppseisu vormistas Kirill Pilipenko teine värav. Severstal võitis kohtumise 3:1.

Robert Rooba sai napilt alla kuue minuti mänguaega ja tegi ühe pealeviske.

Severstal on viimasest seitsmest kohtumisest võitnud kuus ning on KHL-i läänekonverentsis 50 punktiga neljandal kohal. Vityaz on kogunud 28 punkti ja on läänekonverentsis 12. ehk viimasel kohal.