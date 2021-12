Alo Lõoke: olime talveks valmis

Imeline talveilm on toonud Eesti inimesed juba suusaradadele. Spordikeskused on saanud kunstlumetootmist alustada tavalisest oluliselt varem. ETV spordisaate stuudios käis terviseradade seisukorrast rääkimas SA Eesti Terviserajad juhataja Alo Lõoke.

Kuigi väljas on imeline talveilm, käib Eestimaa spordikeskustes jätkuvalt kunstlume tootmine ja mitmes kohas juba ka selle laialivedu.

Kui varasematel aastatel on ilm ja külmakraadid lubanud lumetootmist alustada oluliselt hiljem, siis käesolev talv ja viimase nädala temperatuurid on lubanud toota juba olulise osa talveks vaja minevast kunstlumevarust. Kunstlumi võimaldab teha kaua vastu pidavad rajapõhjad.

"Viimased aastad Eestis näitavad, et loodusliku lumega, eriti Põhja-Eestis, hakkama ei saa. Lumekiht on küll ilus, paks ja kohev, aga kui kokku suruda, siis saame ainult 3-4 sentimeetrit lund. Isegi klassika jälgi ei saa sisse tõmmata. Ütleme nii, et kunstlumeta me siin mere ääres hakkama ei saa," ütles Pirita Spordikeskuse direktor Priit Aunroos.

See, et on palju lund on tore, aga lumi tuli kuu aega tavalisest varem. Kui palju toob see nüüd spordikeskustele lisakulu?

Kulud suurenevad lume tootmisega. Elektrihind on oluliselt kallimaks läinud, see on kindlasti üks suurenev kulu.

Olime talveks ikkagi valmis, kahurid olid hooldatud, kõik vajalikud testid tegime ära ja graafikud olid meil paika pandud, et igal hetkel oleksime üle Eesti talveks valmis.

Teie teete lund tänu elektrile ja rajade valgustus on ka tänu elektrile. Kas te peate nüüd elektrikasutust piirama?

Ütleme nii, et mina liikumisharrastuse pealt kokku ei hoiaks. Seda, et inimesed õues liiguksid ja terved oleksid üritame meie terviserajadega saavutada. See on selline koht, kus ei tohiks hoida kokku.

Elektrihind on küll kõrge, aga tänu sellele, et praegu on mõnus, krõbe pakane, tuleb kahurist rohkem lund välja. Tasuvuse poolest on praegune ilm parem. Muidu oli viimastel talvedel vaja -3 või -5 kraadiga lund toota ja kahurite efektiivsus oli väiksem. Sealt need kulud tulevad natukene tagasi.

Kui operatiivne saab olema suusaradade info Teie sihtasutuse kodulehel? On teil välja toodud kindlaid nõudeid?

Otseselt reegleid ega nõudeid ei ole. Viimased viis-kuus päeva oleme uut informatsiooni lisanud ja kindlasti läheb see ainult paremaks. Tagame inimestele operatiivse ja hea informatsiooni lume kohta.

Kuidas saavutada seda, et radadel jalutajad ja suusatajad omavahel tülli ei läheks nagu seda iga aasta juhtub?

Eks kindlasti sellega, et suhtleme viisakalt ja oleme teineteise vastu sõbralikud. Kindlasti paneme radadele ka märgid, kui teatud kohtades peaks probleeme tekkima. Seda, kuidas peaksid jalutaja, vabatehnika ja klassikalise tehnika suusataja rajal koos liikuma.