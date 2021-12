Dortmundi poolkaitsja mängujärgne kommentaar tekitab Saksamaal poleemikat

Kohtumise 75. minutil mängis peakohtuniku Felix Zwayeri hinnangul Dortmundi kaitsja Mats Hummels karistusalas käega ning määras Bayerni kasuks penalti. Robert Lewandowski realiseeris penalti, mis tegi seisu 3:2 Bayerni kasuks ning selle tulemusega Baieri klubi kohtumise ka võitis.

Mängu järel andis intervjuu Dortmundi poolkaitsja Jude Bellingham, kes seadis kahtluse alla Zwayeri sõltumatuse.

"Minu arvates see polnud penalti. Ta [Hummels - toim.] ei vaadanud isegi palli poole, vaid võitles vastasmängijaga, kui pall tabas tema kätt. Paljusid mängus langetatud otsuseid tuleks kriitilise pilguga vaadata. Kui annate Saksamaa suurima mängu vilistada kohtunikule, kes on varasemalt mängutulemuste kokkuleppimises osalenud, siis mida veel oodata?" ütles Bellingham.

BELLINGHAM: – You give a referee that has match fixed before, the biggest game in Germany, what do you expect?



(@JanAageFjortoft) pic.twitter.com/H5yU9hz6PT