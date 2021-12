Naiste jäähokikoondis alistas Ukraina naiskonna

Leedus toimunud turniiril alistas Eesti koondis laupäevases mängus Ukraina 3:1. Sinimustvalgete eest skoorisid Kairiin Jõemets, Merlin Griffin ja Margaret Neering. Pühapäevases mängus Leedu naiskonnaga tuli vastu võtta 0:4 kaotus.

"Meil oli hea võimalus testida mitmeid selle hooaja koondise kandidaate, et jõuda potentsiaalsete koondislaste nimekirjale lähemale. Turniiri esimesel päeval võistlesime Ukraina koondislastega. Saime selle ülesandega hästi hakkama ja tulemuseks võitsime 3:1. Esile tõstaksin meie selle mängu parima - väravavaht Delen Schüle, kelle suurepärane mäng väravas võimaldas meil edu saavutada," rääkis Eesti naiste jäähokikoondise peatreener Inguna Lukaševica.

"Teisel päeval mängisime Leedu koondisega, kes oli juba varem Ukraina koondist alistanud. Teadsime, et nende koosseisu kuulub viis liidrit ning nende parim väravakütt viskas ühes mängus keskmiselt vähemalt 1-2 väravat. Võin öelda, et vaatamata mängu lõpus tablool nähtud 0:4 tulemusele olen koondise esitusega väga rahul, sest nüüd on selge, et koosseisu kuulub mitu head mängijat, kes võiks koondist 2022 MMil esindada," ütles Lukaševica.

"Üldine atmosfäär võistkonna sees oli positiivne ning tiim töötas tervikuna. Nüüd on aeg hinnata kandidaatide esitust ja koostada nimekiri potentsiaalsetest mängijatest MM-turniirile. Kahjuks ei saanud mitmed koondislased sel turniiril vigastuste tõttu kaasa teha, kuid meil on veel veidi aega, et jälgida nende osalust Eesti naiste meistrivõistlustel," lisas Lukaševica.

Leedus toimunud turniir oli ettevalmistus kevadel toimuvale IIHF maailmameistrivõistluste III divisjoni B-grupi turniirile, kus ees ootavad Iisraeli, Serbia ning Bosnia ja Hertsegoviina koondised.