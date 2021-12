Spordivaldkond sai üle 900 000 euro kriisiabi

"Nii vaimse kui ka füüsilise tervise eest tuleb praegusel ajal eriti hoolt kanda. Seetõttu on loomulik, et riik toetab liikumisharrastuse ürituste ja rahvusvaheliste spordisündmuste korraldajaid. Siis saavad need spordikorraldajad levitada spordipisikut ja tugevdada meie meelt ja keha ka tulevikus," ütles kultuuriminister Tiit Terik.

Vooru "Rahvusvaheliste spordisündmuste kahjuhüvitis" eesmärk on osaliselt hüvitada koroonaviirusest tingitud tõendatud kahju rahvusvahelise spordisündmuse korraldajale, kelle üritused olid Eestis planeeritud perioodile 1.01 - 31.08.2021. Taotlusvooru eelarvemaht oli 500 000 eurot.

Liikumisharrastuste ürituste taotlusvooru eesmärk oli koroonaviiruse levikuga seotud möödapääsmatute kulude kompenseerimine suurematele üleriigilise tähtsusega traditsioonilisi liikumisüritusi korraldavatele spordiühendustele, et tagada nende jätkusuutlikkus piirangute lõppemisel. Taotlusvooru kogu aasta eelarvemaht oli 806 893 eurot.

Kuni 10. detsembrini on avatud "Rahvusvaheliste spordisündmuste kahjuhüvitis" kriisiabi teine voor, mille eelarvemaht on 700 000 eurot. Täpsemalt saab vooru kohta lugeda Kultuuriministeeriumi koduleheküljelt.