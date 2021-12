Snuukri suurturniiri võitis tulevikutäht Xintong

Olles 5:3 juhtima läinud, ei andnud Xintong enam eduseisu käest ning võttis kindlalt võidu, andes vastasele veel vaid 2 punkti.

Xintong on neljas turniiri võitnud mängija, kes ei ole inglane. Võiduga tõusis ta maailma edetabelis üheksandaks. Tänu 16 parema sekka jõudmisele, sai hiinlane kutse järgmisel kuul Londonis toimuvale Mastersi turniirile.

"Ma olen lihtsalt nii õnnelik," ütles Xintong pärast mängu. "Täna oli põnev õhtu. See oli minu elu suurim matš ja minu esimene finaal, nii et ma andsin endast parima, et Lucat [Brecel] võita . Tunnen end praegu väga-väga õnnelikuna."

Snuukri suurkuju Ronnie O'Sullivan, kes kukkus turniirilt välja veerandfinaalis, ütles, et ta pole näinud andekamat snuukrimängijat kui Xintong.

Esimest korda karjääri jooksul reitinguturniiri finaali jõudnud Xintongi senine hooaeg oli kulgenud väga tagasihoidlikult ja kuskil polnud ta teisest ringist kaugemale jõudnud. UK Championshipil oli ta varem piirdunud kolmanda ringiga.

Brecel oli reitinguturniiri varem võitnud vaid korra (2017. aastal Hiina meistrivõistlused). UK Championshipilt oli tal seni ette näidata kaks veerandfinaali. Brecel tõuseb nüüd edetabelis 40. positsioonilt 18.

See oli UK Championshipi esimene finaal, kus vastamisi läksid mängijad, kes ei olnud maailma edetabelis 16 parema hulgas.