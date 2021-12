Kruus ja Üprus võitsid Portugalis turniiri

Naiste paarismängus alistasid esimese asetusega Catlyn Kruus (Triiton) ja Ramona Üprus (TÜASK) finaalis Juliette Le Corre'i ja Elena Phani Prantsusmaalt 21:11, 21:13. Finaal kestis 25 minutit. Tasavägisemaks tõotas aga kujuneda tartlannade poolfinaal teise Prantsuse paari, Clemence Gaudreau' ja Elsa Jacobi vastu. Kruus ja Üprus juhtisid avageimis 22:21, aga siis sundis ühe mängija seljavigastus vastaseid eestlannadele loobumisvõidu andma.

Kruus ja Üprus olid Caldas da Rainhas ainsad esimese asetusega mängijad, kes oma staatust ka tegudega kinnitasid. Tartlannad olid avaringis vabad ning teises võideti tänavu U-17 vanuseklassi Euroopa meistriteks kroonitud venelannasid Darja Harlampovit ja Galina Lissottkinat. Avageim küll kaotati 15:21, kuid järgmised kaks võideti 21:16 ja 21:19. Veerandfinaalis mängiti Julie Abusdali ja Selia Murtazalievaga ning Norrat esindava paari vastu oli meie omade ülekaal juba selgem: 21:6, 21:17.

Naisjuunioride üksikmängus ennustati teise asetusega Kruusile finaalipaika, kuid eestlanna teekond lõppes seekord veerandfinaalis, kus ta kaotas hilisemale võitjale Sophia Noble'ile Iirimaalt 11:21, 14:21. Kruusi paarismängupartner Üprus kaotas kolmandas ringis kanadalannale Sophia Nongile 21:18, 18:21, 17:21.

Meesjuunioride turniiril jäi esimese asetusega Tauri Kilk (BWF 772.) kolmandas ringis hätta Kanada esindaja Victor Lai vastu. Meeste maailma edetabelis meie noormehest 251 kohta kõrgemal paiknev Lai sai Eesti meistrist jagu 36 minutiga, skoorides 21:12, 21:9. Lõpuks võitis Lai ka kogu turniiri. Mario Kirisma (TSKeskus) jäi samuti pidama 16 parema sekka, neljandana tabelisse paigutatud Rannar Zirk (Nõo SK) kaotas teises ringis nagu ka tema klubikaaslane Oskar Männik.

Meeste paarismängus jõudsid neljanda asetusega Männik ja Zirk veerandfinaali. Kirisma ja Robin Schmalz kaotasid teises ringis lõpuks finaali jõudnud venelastele Aleksandr Grigorenkole ja Gleb Stepakovile. Segapaarismängus lõpetasid Männik ja Üprus kolmandas ringis.

Kati-Kreet Marran oli Bundesligas taas võidukas

Sulgpalli Bundesligas pidas Marrani koduklubi TSV Neuhausen-Nymphenburg laupäeval kohtumise Jenas sealse SV GutsMuthsiga, võitis 7:0 ning tõusis üheteistkümne klubi konkurentsis kuuendale kohale.

Marran käis platsil kahes paarismängus ning oli mõlemas võiduka paari liikmeks. Naiste paarismängus alistas tartlanna koos Annabella Jägeriga võõrustajate Charlotte Mundi ja Marie Lücke 11:9, 11:8, 11:4. Segapaarismängus oli Marrani partner Tobias Wadenka ning koos võideti Julian Voigt ja Charlotte Mund 11:4, 6:11, 11:5, 11:3.

TSV Neuhausen-Nymphenburg on kümnest kohtumisest kogutud 10 punktiga kuuendal kohal. Liider on 1. Bundesliga uustulnuk Dortelweili SV Fun-Ball 24 punktiga, järgnevad tiitlikaitsja 1. BC Saarbrücken-Bischmisheim 21 ja Kristin Kuuba tööandja 1. BC Wipperfeld 20 punktiga. Viimasena nimetatud on pidanud vaid kaheksa kohtumist.

Marrani klubi järgmine mäng on uuel aastal, kui 15. jaanuaril võõrustatakse Blau-Weiss Wittorf-NMS-i. Wipperfeld kohtub 18. detsembril TSV Trittau ja 19. detsembril liidri SV Fun-Balliga