Kuuenda vooru viimases mängus sai võidu Rõuge Saunamaa

Võru spordikeskuses peetud kohtumises suutsid külalised esimese seitsme ja poole minutiga minna 2:0 juhtima ja võita poolaja 2:1. Teine poolaeg kulges aga edukamalt meistriliigas esimest hooaega mängivale Rõugele, kes läks juhtima 4:2 ja võitis mängu 6:4. Kahe väravaga oli mängu parim võitjate mängija Emil Elrond Karu.

Meistriliiga debüüthooaja kolmas võit tõstis Rõuge 9 punktiga jagama 4.-7. kohta Tallinna FC Cosmose, NPM Silmet FC Sillamäega ja tänase vastase Rummu Dünamoga. Eespool on Viimsi Smsraha (18 punkti), Tartu Ravens Futsal (15) ja Narva United FC (12), kes eelmise hooaja lõpetasid esikolmikus samas järjestuses. Pärast seda kui põhiturniirist on kolmandik selja taga, on tabeli lõpuosas JK Kohila (6), Sillamäe Alexela (1) ja FC Jõgeva Wolves (1).

7. vooru kohtumised peetakse 10.-12. detsembrini. Reedel on vastamisi Narva United FC – Tartu Ravens Futsal, laupäeval NPM Silmet FC Sillamäe – JK Kohila ja Tallinna FC Cosmos – Sillamäe Alexela ning pühapäeval Rummu Dünamo – Viimsi FC Smsraha ja FC Jõgeva Wolves - Rõuge Saunamaa.