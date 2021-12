VAATA OTSE | Kas Eesti meistriks tuleb Flora või Levadia?

"Meie poolt on võib-olla eriti selge, mida meil on vaja, aga samamoodi on ka Levadial teada, mida neil on vaja selles mängus," lausus Flora peatreener Jürgen Henn ERR-ile.

"Eks see mängukäik paneb paika, kuidas need asjad hakkavad kujunema. Kes seal rohkem taga peab ajama ja kes saab midagi seal hoida."

Levadial on edumaast hoolimata vaja mõelda, kuidas vältida kolmapäevases kohtumises tehtud vigu, mistõttu Florale 1:5 kaotati. Tagantjärele nenditakse, et see läks ehk ülemõtlemise nahka, seetõttu tuleb nüüd see mäng kiirelt selja taha jätta.

"Alati on vaja mängujärgne analüüs teha, leida kohad, miks asjad läksid nii, nagu läksid," lausus Levadia kapten Brent Lepistu. "Analüüs on tehtud, nüüd on mäng unustatud, oleme hetkes ja vaatame ainult pühapäeva suunas."

Flora on ja Levadia on tänavu kohtunud neli korda: Flora on võitnud kaks liigamängu (mais 4:2 ja sel kolmapäeval 5:1), üks mäng on lõppenud viigiga (aprillis 0:0) ning karikafinaali võitis Levadia 1:0.