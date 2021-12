Pühapäeval selgub Eesti jalgpallimeister

"Loomulikult igapäevaselt me selliselt ei treeni. Selles mõttes ta oli eriline," lausus Flora peatreener Jürgen Henn ERR-ile. "Sisu mõttes ta oli tavaline, võib-olla tuju oli mängijatel natukene lõbusam, võib-olla sellest väljakust oli natukene pingevabam treening, aga... jah, tingimused on, nagu on."

Flora on Levadiast endiselt tabelis punktiga maas - seega aitab neid tiitlini vaid võit. "Meie poolt on võib-olla eriti selge, mida meil on vaja, aga samamoodi on ka Levadial teada, mida neil on vaja selles mängus," jätkas Henn. "Eks see mängukäik paneb paika, kuidas need asjad hakkavad kujunema. Kes seal rohkem taga peab ajama ja kes saab midagi seal hoida."

Levadial on edumaast hoolimata vaja mõelda, kuidas vältida kolmapäevases kohtumises tehtud vigu, mistõttu Florale 1:5 kaotati. Tagantjärele nenditakse, et see läks ehk ülemõtlemise nahka, seetõttu tuleb nüüd see mäng kiirelt selja taha jätta.

"Alati on vaja mängujärgne analüüs teha, leida kohad, miks asjad läksid nii, nagu läksid," lausus Levadia kapten Brent Lepistu. "Analüüs on tehtud, nüüd on mäng unustatud, oleme hetkes ja vaatame ainult pühapäeva suunas."

Levadial on usku, et pühapäevane mäng õnnestub lahendada hoopis teisiti kui kolmapäevane. "Homme sellise kaaluga mängus on individuaalne enesekindlus, näljasus, tapjainstinkt see, mis saab määravaks," ütles Lepistu.

Tallinna FC Flora ja Tallinna FCI Levadia mängust teevad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekande algusega kell 12.50.