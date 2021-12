Snuukri suurturniiri viimased poolfinalistid on Xintong ja Hawkins

Hiinlane Xintong jäi alguses küll 0:2 kaotusseisu, kuid võitis siis 6:2 inglast Jack Lisowskit (WS 15.).

Noorele 24-aastasele Xintongile ennustatakse tulevikus suurt edu. Kahel eelmisel hooajal ei ole hiinlane suutnud veerandfinaalist kaugemale jõuda.

"See on minu jaoks suur turniir. See võib anda mulle palju enesekindlust juurde. Tahan proovida ja arvan, et suudan turniiri võita. Pean ennast lihtsalt kontrollima," sõnas Xintong.

"Ma ei taha sellele poolfinaalile liiga palju mõelda ja endale pinget lisada."

Teises veerandfinaalis võitis 42-aastane Hawkins veerandfinaalis Andy Hicksi kindlalt (WS 102.) 6:1.

Xintong läheb poolfinaalis vastamisi Hawkinsiga. Teises poolfinaalis kohtuvad Kyren Wilson (WS 5.) ja Luca Brecel. (WS 40.)