TÄNA OTSE | Laskesuusatamine jätkub meeste teatesõiduga

Teatesõidus on stardis 27 meeskonda, Eesti stardinumber on 19. Eesti meeskond on võistlustules koosseisus Rene Zahkna, Kristo Siimer, Kalev Ermits ja Raido Ränkel.

Eesti meeste eelmise hooaja parim tulemus tuli Oberhofis, kus saadi 14. koht.

Eelmisel hooajal sõideti teatesõitu kuuel korral, neist kaks korda võitisid Norra ja Prantsusmaa ning ühe korra Rootsi ja Saksamaa