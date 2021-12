FIFA asepresident käis välja Wengeri reformikava alternatiivid

Ideega korraldada MM-turniire senisest kaks korda sagedamini tuli välja FIFA arendusjuht Arsene Wenger, aga mõte on laidetud maha nii Euroopas kui ka Lõuna-Ameerikas, samuti on sellele vastu rahvusvaheline olümpiakomitee.

"Printsiibilt on sündmus MM-finaalturniiride vahel midagi, mille poolt ma väga olen," kommenteeris Põhja- ja Kesk-Ameerika ning Kariibi mere tsooni (CONCACAF) jalgpallijuht Montagliani.

"Küsimus on sellest, mida see endast kujutab, kuidas me sellele läheneme, kuidas see mõjutab teisi asju, nagu kvalifikatsiooniturniirid ja juba olemasolevad turniirid? Selle teekonna peame läbima."

Üks võimalus on mingisugusel kujul taaselustada maailmajagude karikaturniir, mis viimati peeti erinevate maailmajagude parimate vahel 2017. aastal. Samuti on variant käivitada ülemaailmne rahvuste liiga, nagu see toimib Euroopas.

"Meil oli varem midagi MM-turniiride vahel, milleks oli maailmajagude karikaturniir. See ei olnud selline turniir, mis kõigile peale läinuks, aga mõne maailmajao jaoks oli tegemist kena ühendava lüliga regionaalsete ja rahvusvaheliste võistluste vahel ning sellest jäime ilma," lausus Montagliani.

"Neli-viis aastat arutasime ülemaailmse rahvuste liiga üle ja need arutelud ei oleks midagi uut. Nad võivad näida erinevad - ülemaailmne rahvuste liiga, maailmajagude karikaturniir või Arsene'i idee MM-ist iga kahe aasta järel - aga need sündmused toimuvad praeguste MM-turniiride vahel."

"Sooviksin näha sellest analüüsi, mitte nii väga tulude poole pealt, vaid kuidas see mõjutab meie praegust ökosüsteemi," rõhutas FIFA asepresident. "Ma arvan, et vaatame seda terviklikult."