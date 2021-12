Ilvese proovivõistlus ebaõnnestus taas, süü jääb varustusele

Proovivõistluse kolm paremat olid sakslane Terence Weber (139,0 punkti) ning norralased Jarl Magnus Riiber (138,0) ja Jens Luraas Oftebro (137,6). Proovivõistluse tulemused lähevad arvesse vaid siis, kui päris võistlusel mingil põhjusel hüppevoor ebaõnnestub.

"Mingi probleem oli klambrite tagaosas," selgitas Ilves intervjuus ERR-ile. "Pulk läheb saapapessa ja peab seal liikuma. Ta jäi poole peale pidama või mingi jama oli. Ma ei saanud vasakut suuska kuidagi üles."

"Natuke anomaalia. Ma hüppasin sama varustusega ka Rukal ja seal tundus okei. Ju siis mitu asja sai kokku ja arvan, et oleme selle lahendanud. Vaatasime asjad üle ja proovisime pulga liikuma saada. Loodetavasti on parem."

Ebaõnnestumine proovivõistlusel läks Ilvesele kalliks maksma eelmisel nädalavahetusel Rukal, kui põhivõistluse hüppevoor ilmaolude tõttu pooleli jäeti. Siis aga Ilves proovivõistlusel nõuetele mittevastava hüppekombinesooni tõttu diskvalifitseeriti ja eestlane murdmaarajale startida ei saanudki.

Kas nüüd ähvardab sama saatus ka Lillehammeris? "Kunagi ei saa midagi kindlat öelda. Rukal tundus ka, et kõik on hästi ja ei lähe seda vaja," lausus Ilves, aga jääb siiski rahulikuks: "Rukal on natuke teistmoodi."

"Sealt võib alati kuskilt tugevam tuul tulla, siin peaks olema stabiilne ja rahulik ilm. Täna oli mäel ka taganttuul, aga mitte väga tugev. Oli raskem hüpata, aga ma ei näe, et väga suurt ilmamuutust tuleks."

Lillehammeri etapi põhivõistlus peetakse pühapäeval. Järgmisel nädalal saabub kogu kahevõistluse koorekiht Otepääle. "Loomulikult ei ole ta nii tähtis kui olümpia, aga minu jaoks MK-dest kõige tähtsam," lausus Ilves koduse võistluse kohta.

"Ma loodan tõesti, et suudan seal väga heal tasemel hüpata ja on korralik murdmaavorm. Seal loeb hea hüpe väga palju, et suudad ette punti hüpata, sest rada ei ole ülemäära raske. Tuleb ette saada ja siis on võimalused päris suured."