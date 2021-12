Saaliliigas on vastamisi tabeli tippu kuuluvad meeskonnad

Eesti saalijalgpalli meistriliigas peetakse reedest pühapäevani kuuenda vooru kohtumisi, mille järel on meeskondadel põhiturniirist kolmandik läbitud. Kui Lähtel ja Viimsis on vastamisi tabelis esinelikusse kuuluvad meeskonnad, siis Sillamäel kohtuvad kaks ainsat seni punktita olevat klubi.

Kuues voor algab reedel kell 20.30, kui Lähte spordihallis kohtuvad Tartu Ravens Futsal ja NPM Silmet FC Sillamäe. Kui tartlased on võitnud senipeetud viiest mängust neli, siis kolme võiduga startinud sillamäelased on kaks viimast kohtumist kaotanud.

Voor jätkub laupäeval kolme kohtumisega, neist esimeses on kell 15 vastamisi eelmisel hooajal meistriliiga üleminekuturniirilt aste kõrgemale kerkinud Sillamäe Alexela ja FC Jõgeva Wolves, kes kumbki pole sel hooajal veel punktiarvet avanud.

Kell 18 on Kohila spordihoones vastamisi JK Kohila ja Tallinna FC Cosmos, kel mõlemal on tabelis kaks võitu ehk kuus punkti.

Laupäevases kolmandas ja ühtlasi ka vooru keskses mängus kohtuvad kell 18.30 Viimsi kooli spordikompleksis kolme viimase hooaja valitseja Viimsi FC Smsraha ning 2017. aasta Eesti meister, eelmisel aastal pronksi saanud Narva United FC. Mõlemad meeskonnad on võidulainel, sest kui liider FC Smsraha on võitnud kõik senipeetud kohtumised, siis pärast avavooru nappi kaotust on järjest võite tabelisse saanud ka Narva United FC.

Vooru lõpetab pühapäeval kell 14 Võru spordikeskuses algav mäng. Seal võõrustab meistriliiga uustulnuk Rõuge Saunamaa eelmisel hooajal meistriliigas viimase koha saanud Rummu Dünamot. Mõlemad meeskonnad on seda hooaega alustanud suhteliselt edukalt, sest Dünamo on võitnud kolm kohtumist ehk saanud rohkem punkte kui eelmisel hooajal kokku ja Saunamaal on esimesel meistriliiga hooajal kirjas juba kaks võitu.

Mänge saab vaadata nii saalis, kui ka neid kantakse üle otseülekandes.