Itaalia kõrgliigas nähti kaheksat väravat ja kolme punast kaarti

Udinese läks mängu 2:0 juhtima, kui tipuründaja Beto lõi väravad 17. ja 32. minutil. 34. minutil lõi Lazio Ciro Immobile ühe tagasi, kuid enne poolajavilet lõi Udinese Nahuel Molina veel ühe värava. Poolajale mindi Udinese 3:1 juhtimisel.

51. minutil lõi Pedro Lazio teise värava ning neli minutit hiljem skooris Sergej Milinkovic-Savic. 57. minutil sai Lazio Patric oma teise kollase kaardi ning saadeti väljakult minema. Sama saatus tabas ka 69. minutil Udinese Molinat, mis tähendas, et alates 70. minutist mängisid mõlemad meeskonnad kümnekesi. 79. minutil läks Lazio 4:3 Francesco Acerbi väravast juhtima ning tundus, et võit on juba käes. Üheksandal lisaminutil aga viigistas Udinese Tolgay Arslani väravast taas ning viimasel lisaminutil nägi poolkaitsja Walace kolmanda mehena veel ka punast kaarti.

Tulemused:

Lazio – Udinese 4:4

Torino – Empoli 2:2