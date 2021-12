Grizzlies võttis NBA ajaloo suurima võidu

Senine rekord oli 1991. aastast, kui Cleveland Cavaliers võitis 68 punktiga 148:80 Miami Heati.

Thunderil oli vigastusega väljas mitu mängijat, sealhulgas võtmemängija Shai Gilgeous-Alexander. See oli nende kaheksas järjestikune kaotus.

"Tänane õhtu ei näidanud tingimata seda, kes me oleme," ütles Thunderi peatreener Mark Daigneault. "Ma arvan, et oleme varem näidanud, et suudame konkurentsis püsida. Tänane kaotus ei näita, kes meie meeskond on."

Grizzliesi eest viskasid Jaren Jackson 27, De'Anthony Melton 19, Santi Aldama 18 ja John Konchar 17 punkti. Thunderi parim oli 15 punktiga Luguentz Dort.

Phoenix Suns võttis oma 18. järjestikuse võidu, kui alistas kodusaalis Detroit Pistonsi 114:103. Sunsi eest viskasid Cameron Johnson ja Cameron Payne mõlemad 19 punkti. Mikal Bridges tõi 18 ning Deandre Ayton 17 punkti ja 12 lauapalli. Pistonsi parim oli 34 punktiga Jerami Grant.

Toronto Raptors katkestas 97:93 võiduga Milwaukee Bucksi kaheksamängulise võiduseeria. Võitjate parimana viskas Fred VanVleet 29 punkti. Bucksi eest viskas Jrue Holday 26 ja Khris Middleton 22 punkti. Bucks mängis ilma Giannis Antetokounmpota, kes vigastas sääremarja.

Chicago Bulls võttis võõrsil 119:115 võidu New York Knicksi üle. Bullsi eest viskasid DeMar DeRozan 34 ning Nikola Vucevic ja Zach LaVine 27 punkti. Knicksi parim oli Julius Randle 30 punkti ja 12 lauapalliga.

San Antonio Spurs võttis hooaja järjestikuse kolmanda võidu, alistades Portland Trail Blazersi 114:83. Bryn Forbes viskas Spursi eest 18 punkti. Doug McDermott, kes naasis vigastuspausilt, viskas 16 punkti ning Dejounte Murray 15 punkti. Blazersi eest viskasid CJ McCollum ja Norman Powell mõlemad 16 punkti.

Tulemused:

New York – Chicago 115:119

Toronto – Milwaukee 97:93

Memphis – Oklahoma City 152:79

Phoenix – Detroit 114:103

Portland – San Antonio 83:114