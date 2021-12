Võrkpalli Balti liigas näeb kodusaalis mängimas TalTechi ja Pärnut

Äsja edukalt Taanis kaks CEV Challenge Cupi mängu pidanud TalTech võõrustab laupäeval 4. detsembril kell 20.00 Leedu parimat klubi Gargždai Amber-Arlangat.

Samad meeskonnad on sel hooajal korra juba kohtunud ning novembri keskel peetud mängus teenis 3:0 võidu TalTech.

Liigatabelis on Janis Sirelpuu juhendatav meeskond 18 punktiga teisel kohal, seitsmest mängust on võidetud kuus ja seni ainus kaotus saadi Tartu Bigbankilt, kes on liigatabelis 24 punktiga esikohal. Gargždai on üheksa punktiga neljas.

Pärnu Võrkpalliklubi kohtub 5. detsembril kell 17.00 kodusaalis samuti Gargždai meeskonnaga.

Esimeses omavahelises mängus oktoobri lõpus võttis 3:0 võidu Leedu esiklubi. Liigatabelis on Pärnul kirjas kolm punkti, viiest senipeetud kohtumisest on võidetud üks.

Pärnu peatreener Avo Keel loodab oma meeskonnalt paremat esitust kui viimastes kohtumistes. "Esimeses omavahelises mängus said nad lustida, meil oli siis ka Toms Švans puudu. Teiste meeskondade vastu on leedukad servi vastuvõtuga hädas olnud, aga meiega said servi väga hästi kätte, kuigi meil polnud ka kehv serv. Vaatame, kuidas õnnestub uus kohtumine," sõnas juhendaja.

"See võiks olla selline vastane, kes meie heal päeval on võidetav. Aga meil peab olema hea päev, selliste mängudega nagu meil viimased kolm-neli on olnud, pole seal midagi loota," lisas Keel.

Uuel nädalal saabub Pärnusse testimisele ja venelasest nurgaründaja. "Kui viisaga saavad asjad korda, siis nädala esimeses pooles võiks ta siin olla. Siis üks päev jääb testiks ja kui tahame teda jätta, tuleb kibekiirelt paberid korda ajada, et ta saaks meid nädalavahetusel aidata. Eks aeg näitab, kuidas ta sobib."