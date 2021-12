NHL: Edmonton jätkab läänekonverentsi tipus

Edmonton Oilers alistas 5:2 tulemusega Pittsburgh Penguinsi. Võitjate poolel viskas kaks väravat Zach Hyman, ühe tabamuse said kirja Kailer Yamamoto, Evan Bouchard ja Connor McDavid. Edmonton on võitnud 16 ja kaotanud viis kohtumist ning on NHL-i läänekonverentsis esimesel kohal.

Idakonverentsi liider Toronto Maple Leafs teenis 8:3 võidu Colorado Avalanche'i üle. Toronto eest viskasid värava kuus erinevat mängijat, Auston Matthewsi tegi kübaratriki. Torontol on kirjas 17 võitu ja seitse kaotust.

New York Rangers alistas suurrivaali Philadelphia Flyersi 4:1. Rangersi eest viskasid värava Jacob Trouba, Dryden Hunt, Chris Kreider ja Artemi Panarin. Philadelphia auvärava skooris Morgan Frost. Rangers hoiab idakonverentsis 14 võidu ja seitsme kaotusega viiendat kohta.

Tulemused:

Philadelphia Flyers - New York Rangers 1:4

Colorado Avalanche - Toronto Maple Leafs 3:8

Vancouver Canucks - Ottawa Senators 6:2

Seattle Kraken - Detroit Red Wings 3:4

Vegas Golden Knights - Anaheim Ducks 5:6

Pittsburgh Penguins - Edmonton Oilers 2:5