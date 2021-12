PSG mängis Nice'iga väravateta viiki

Paris Saint-Germain ja Nice mängisid 0:0 viiki. PSG eest tegid kohtumises kaasa nii Kylian Mbappe kui ka Lionel Messi, kuid Prantsusmaa tippklubi ei suutnud Nice'i kaitset lahti murda. Äsja seitsmenda korda maailma parimaks jalgpalluriks valitud Lionel Messi on Prantsusmaa kõrgliigas löönud seitsme mänguga ainult ühe värava.

Liigatabelis teisel kohal olev Marseille alistas 1:0 tulemusega Nantes'i. Kohtumise ainsa värava lõi Gerson. Kolmandal kohal olev Rennes kaotas tiitlikaitsjale Lille'ile 1:2. Lyon'i kehv hooaeg sai jätku, kui koduväljakul pidi seitsmekordne Prantsusmaa meister tunnistama Stade de Reims'i 1:2 paremust.

Prantsusmaa kõrgliigas jätkab esikohal PSG, kes on kogunud 41 punkti. Teisel kohal on Marseille 29 punktiga ja kolmandal kohal on Rennes 28 punktiga.

Tulemused:

Lyon - Stade de Reims 1:2

Paris Saint-Germain - Nice 0:0

Rennes - Lille 1:2

Nantes - Marseille 0:1

Clermont Foot - RC Lens 2:2

Stade Brestois - Saint-Etienne 1:0

Metz - Montpellier 1:3

RC Strasbourg - Bordeaux 5:2

Troyes - Lorient 2:0

Angers - AS Monaco 1:3