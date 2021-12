Rooba naasis vigastuspausilt ja aitas Severstalil pikendada võiduseeriat

Kaks nädalat vigastuse tõttu vahele jätnud Robert Rooba sai kohtumises viis ja pool minutit mänguaega. Rooba sooritas neli pealelööki, kuid ühtegi väravat ega söötu eestlane kirja ei saanud.

Kohtumise avavärava viskas esimesel perioodil Riia Dünamo ründaja Lukas Radil. Teisel perioodil läks Severstal kohtumist juhtima. Kõigepealt viigistas seisu Vladislav Kodola ning seejärel viis Severstali juhtima Daniil Vovtšeko värav. Kolmandal perioodil viigistas seisu Raidl, kes viskas kohtumises oma teise värava.

Normaalajal ega lisaajal rohkem väravaid ei visatud ning mäng läks karistusvisetele. Severstali kangelaseks kerkis Daniil Vovtšeko, kes realiseeris otsustava karistusviske.

Severstal on võitnud viimased viis kohtumist ning on KHL-i läänekonverentsis 48 punktiga kolmandal kohal. Riia Dünamo on 27 punktiga läänekonverentsis viimasel kohal.