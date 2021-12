Vanameistri Ibrahimovici värav aitas Milani võiduni

Milan läks kohtumist 10. minutil juhtima, kui värava lõi 40-aastane Zlatan Ibrahimovic. Avapoolaja viimasel minutil suurendas Milani eduseisu Junior Messias, kes teisel poolajal lõi oma teise värava ning Milan teenis 3:0 võidu.

Tiitlikaitsja Inter alistas 2:0 tulemusega Spezia. Roberto Gagliardini viis Interi 36. minutil juhtima ja 58. minutil realiseeris Interi eest penalti Lautaro Martinez.

Liigatabelis esikohal olev Napoli mängis võõrsil 2:2 viiki Sassuologa. 51. minutil lõi Napoli avavärava Fabian Ruiz ja üheksa minutit hiljem suurendas külalismeeskonna eduseisu Dries Mertens.

Sassuolo lõi 72. minutil ühe värava tagasi, kui resultatiivne oli Gianluca Scamaccia ning 90. minutil viigistas seisu Gian Marco Ferrari.

Itaalia kõrgliigas hoiab esimest kohta Napoli, kes on kogunud 36 punkti. Teisel kohal on Milan 35 punktiga ja kolmandal kohal on Inter 34 punktiga.

Tulemused:

Genoa - Milan 0:3

Inter - Spezia 2:0

Sassuolo - Napoli 2:2

Bologna - Roma 1:0