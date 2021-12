Liverpool alistas mängleva kergusega linnarivaali

Liverpool oli eelmisest üheksast Evertoni kodustaadionil peetud mängust suutnud võita ainult ühe kohtumise, kuid kolmapäeval teenisid Jürgen Kloppi hoolealused kindla 4:1 võidu.

Liverpooli eest lõi kaks väravat Mohamad Salah, ühe tabamuse said kirja kapten Jordan Henderson ja Diego Jota. Evertoni auvärava lõi Demarai Gray.

Liigaliider Chelsea alistas 2:1 tulemusega Watfordi. 29. minutil viis Mason Mount Chelsea juhtima, kuid 14 minutit hiljem viigistas seisu Emmanuel Dennis. Chelsea võiduvärava lõi 72. minutil Hakim Ziyech.

Tiitlikaitsja Manchester City teenis 2:1 võidu Aston Villa üle. Manchester City väravad lõid esimesel poolajal Ruben Dias ja Bernardo Silva. Villa ainsa värava lõi teisel poolajal Ollie Watkins.

Inglismaa kõrgliigas jätkab esikohal Chelsea, kes on kogunud 33 punkti. Teisel kohal on 32 punktiga Manchester City ja kolmandal kohal on 31 punktiga Liverpool.

Tulemused:

Everton - Liverpool 1:4

Aston Villa - Manchester City 1:2

Watford - Londoni Chelsea 1:2

West Ham United - Brighton Hove & Albion 1:1

Wolveshampton Wanderers - Burnley 0:0

Southampton - Leicester City 2:2