Antetokounmpo 40 punkti aitasid Bucksi võiduni

Milwaukee Bucks alistas 127:125 tulemusega Charlotte Hornetsi. Avaveerandi võitis Hornets kindlalt 41:25, kuid Bucks suutis viimaseks veerandajaks juhtima minna ja teenis lõpuks hooaja 14. võidu.

Giannis Antetokounmpo sai kirja kaksikduubli 40 punkti ja 12 lauapalliga. Hornetsi parimana viskas LaMelo Ball 36 punkti ja andis üheksa resultatiivset söötu.

Dallas Mavericks teenis 139:107 võidu New Orleans Pelicansi üle. Luka Doncic viskas 28 punkti ja andis 14 söötu, kaotajate parimana viskas Brandon Ingram 29 punkti. Mavericksil on 11 võitu ja üheksa kaotust, New Orleans on kuue võidu ja 17 kaotusega läänekonverentsis eelviimasel ehk 14. kohal.

Minnesota Timberwolves pidi võõrsil tunnistama Washington Wizardsi 107:115 paremust. Karl-Anthony Towns viskas Timberwolvesi eest 34 punkti ja haaras 10 lauapalli, Washingtoni parimana kogus Montrezl Harrell 27 punkti. Timberwolvesil on 11 võitu ja 11 kaotust, Washington teenis kaheksa kaotuse kõrvale 14. võidu.

Tulemused:

Atlanta Hawks - Indiana Pacers 114:111

Denver Nuggets - Orlando Magic 103:108

Minnesota Timberwolves - Washington Wizards 107:115

Philadelphia 76ers - Boston Celtics 87:88

Cleveland Cavaliers - Miami Heat 111:85

Charlotte Hornets - Milwaukee Bucks 125:127

Dallas Mavericks - New Orleans Pelicans 139:107

Houston Rockets - Oklahoma City Thunder 114:110

Sacramento Kings - Los Angeles Clippers 124:115