Mark Mägi EM-ist: paar lohakusviga maksid mulle kätte

U-23 vanuseklassi Euroopa meistrivõistluste pronks piljardi üheksa palli formaadis Mark Mägi täielikult ei rahuldanud, sest sama karva medali võitis ta ka kolm aastat tagasi.

"Seal oli väga palju tugevaid konkurente ja enamus mängijad, kelle vastu mängisin, mängisid väga head mängu see turniir. Ega ma ise ka halvasti ei mänginud, kuid paar lohakusviga maksid mulle kätte," rääkis Mark Mägi.

Meeste kümne palli formaadis oli Mägi Euroopa meistrivõistlustel 115 võistleja seas üheksas. Samasuguse koha sai Euroopa meistrivõistlustel ka Eesti meeskond, kes oli seekord väljas oluliselt noorema tiimiga. Mägi ja Denis Grabe kõrval kuulusid meeskonda 17-aastane Gert Maimre ja 15-aastane Karl Gnadeberg.

"Nemad said esimest korda üldse mängida sellisel suurel turniiril. Said oma kogemuse ja meie andsime neile võimaluse mängida seal ja näidata. See aasta ei tulnud välja aga järgmine aasta loodame, et läheb paremini. Nad on head mängijad ja ma arvan, et me võime päris kaugele tulevikus jõuda," ütles Mägi.

Denis Grabega tänavusel paarimängu maailmameistrivõistlustel pronksi võitnud Mägi tahab uuel hooajal jätkuvalt võita tiitlivõistluste medaleid ja koguda uusi kogemusi USA-s.

"Kindlasti tahaksin külastada Ameerikat. Seal mängida neid suuremaid turniire ja erinevas seltskonnas ja üldse erinevaid mänge. Tuua endale piljardimaasilmas rohkem kogemusi juurde, et saada laiemat vaadet juurde," lisas Mägi.