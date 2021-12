Rakvere Tarvase jalgpalliklubi palkas esimese välistreeneri

2016. aastal Premium liigas mänginud Rakvere JK Tarvas andis oma kodulehel teada, et on palganud klubi esimese välistreeneri.

Eesti meistriliigas teenis Tarvas vaid kolm punkti. Tänavusel hooajal mängiti II liiga põhja ja ida piirkonnas.

"Eelmisel suvel korraldasime lastele jalgpallilaagrit Rakveres, kus tutvustati RCD Espanyol klubi metoodikat ning lapsi treenisid hispaanlastest treenerid. Tagasiside, mida me saime oli ääretult hea. Me kõik kogesime kuidas mängijad muutusid iga päevaga aina osavamaks ja ka meie treenerid said palju uut infot," kirjutas Tarvas oma kodulehel.

"Nüüd aga saame teile rõõmuga teatada, et oleme koostööd laiendanud ja meie klubiga liitub detsembrist esimene välismaalasest treener Oriol Roig. Ta on töötanud Espanyoli akadeemias ja omab kogemust ka mitmetest teistest riikidest. Näiteks on Oriol töötanud lisaks Hispaaniale veel Hiinas, Jaapanis ja Inglismaal. Oleme väga oodanud, et meie treenerite meeskonda lisanduks oma ala spetsialist, kes toob endaga kaasa ka suure kogemustepagasi. Me saame klubina juurde UEFA Pro litsentsi omava treeneri, kes hakkab arendama klubi metoodikat koostöös meie noortetööjuhiga ning igakuiselt hakkavad toimuma ka klubisisesed treenerite koolitused. Väljakul on Oriol peamiselt seotud nelja treeninggrupiga, kuid kogu ideest ja metoodikast saavad osa kõik meie noortegrupid."