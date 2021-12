Endine maailma neljas reket lõpetab karjääri

Endine maailma neljas reket britt Johanna Konta teatas sotsiaalmeedias, et lõpetab oma profikarjääri.

30-aastane Konta jõudis 2017. aastal Wimbledonis poolfinaali. Lisaks on ta poolfinaalidesse jõudnud ka 2016. aastal Austraalias ja 2019. aastal Prantsusmaa lahtistel. Karjääri jooksul võitis Konta neli WTA turniiri.

"Kõige rohkem oma karjääri jooksul olen ma kasutanud sõna "tänulik". See on ka sõna, mis on hetkel sobilik," kirjutas Konta sotsiaalmeedias.

"Mu mängijakarjäär on jõudnud lõpule ja ma olen nii tänulik, et mu karjäär oli selline nagu ta oli."