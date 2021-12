Kriisa ja Asi ülikoolitiimid tegid NCAA pingeridades tõusu

USA uudisteagentuur Associated Press reastab igal nädalal riigi 25 paremat ülikooli mees- ja naiskonda. Võistkonnad valitakse spordiajakirjanike poolt hääletamise teel, vahendab korvpall24.geenius.ee.

Kerr Kriisa ja Arizona korvpallimeeskond pidasid eelmisel nädalal ühe mängu, milles alistati Sacramento State Hornets 105:59. Käimasolevat hooaega on alustatud kuue järjestikuse võiduga ning avaldatud pingereas tõusis Arizona kuus kohta ja asub nüüd 11. positsioonil. Kriisa on tänavu üliõpilasliigas kuue mänguga kogunud keskmiselt 25,2 minutit, 10 punkti, 2,2 lauapalli, 5,3 korvisöötu ja 1,5 vaheltlõiget.

Anna Gret Asi Arizonase ülikooli naiskond tõusis Associated Pressi pingereas kahe koha võrra ja on nüüd seitsmendal positsioonil. Asi on kaasa teinud neljas NCAA mängus ning kogunud keskmiselt 8,5 minutiga 2,8 punkti, 0,5 lauapalli, ühe korvisöödu ja 0,8 vaheltlõiget.

Esimest korda sel hooajal pääses 25 parema sekka ka Markus Ilveri kolledžimeeskond Wisconsin, mis paikneb 23. kohal. Ilver on käinud platsil kolmes kohtumises ning kogunud keskmiselt 6,3 minutiga 1,7 punkti ja 1,3 lauapalli.

Loe pikemalt portaalist korvpall24.geenius.ee.