Võrkpalli naiste karikavõistlustel hakatakse finaliste selgitama

Poolfinaalide eel võib favoriitideks pidada Tartu Ülikool/Bigbanki ja Audentese SG/Noortekoondist, kellest teine on oma poolfinaalvastast tänavusel hooajal juba võitnud, vahendab volley.ee.

Esimese finalisti selgitavad Tartu Ülikool/Bigbank ja Barrus/Võru Võrkpalliklubi, kes möödunud aastal kaotasid poolfinaalis. Novembri alguses toimunud omavahelises matšis jagus pinget ligi kaheks tunniks – kohtumine lõppes Võru võistkonna 3:1 (27:25, 25:21, 21:25, 25:22) võiduga. Balti liigas on Tartu esindus üheksast mängust võitnud seitse ja Võru esindus kümnest kolm, Eesti meistrivõistlustel on Tartul kirjas viis ja Võru võistkonnal kolm võitu. Seega on Tartu naiskonnal käimasoleval hooajal ette näidata paremaid tulemusi, kuid omavahelise kohtumise tulemus lubab eeldada tasavägist vastasseisu.

Karikavõistluste poolfinaali jõudmiseks pidi Tartu Ülikool/Bigbank eelringis olema parem Tallinna Ülikool/Kikasest ja veerandfinaalis tiitlikaitsja TalTech/Tradehouse'ist. Ülesandega edukalt hakkama saanud tartlannad alistasid Tallinna Ülikool/Kikase 3:2 ja 3:0 tulemusega ning TalTechi kahel korral 3:0 tulemusega. Barrus/Võru Võrkpalliklubi tagas koha poolfinaalis 3:0 ja 3:1 võiduga TBD-Biodiscovery Tartu üle.

Rae Spordikool/VIASTON-iga vastamisi minev Audentese SG/Noortekoondis on Balti liigas võitnud seitsmest mängust neli ja Eesti meistrivõistlustel neljast kolm. Rae Spordikool/VIASTON on meistriliigas viiest kohtumisest enda kasuks kallutanud kaks. Karikavõistluste veerandfinaalseerias mängis Audentese SG/Noortekoondis 3:2 ja 3:0 tulemusega üle esiliigas osaleva Gerardo's Toys/Neemeco, Rae Spordikool/VIASTON võitis samade numbritega Viljandi Metalli. Oktoobri keskel peetud omavahelises mängus jäi peale Audentese SG/Noortekoondis, kes võttis võõrsil 3:0 (25:23, 25:17, 25:14) võidu. Nimetatud mängus lahendas Audentese SG /Noortekoondis rünnakuid koguni 59-protsendiliselt.

Tartu Ülikool/Bigbank ja Barrus/Võru Võrkpalliklubi alustavad kahemängulist seeriat kolmapäeval kell 19 Võrus. Korduskohtumine leiab aset 3. detsembril kell 19 Tartu Ülikooli spordihoones. Rae Spordikool/VIASTON ja Audentese SG/Noortekoondis mängivad esimest korda 9. detsembril kell 19 Jüri spordihoones, teist korda minnakse vastamisi 15. detsembril kell 19 Audentese spordihoones.

Edasipääseja selgitamisel vaadatakse karikavõistlustel esmalt võitude ja seejärel punktide arvu (3:0 ja 3:1 edu annavad võitjale kolm punkti, 3:2 võitjale kaks ja kaotajale ühe). Kui võidud ja punktid on võrdsed, selgitab edasipääseja kuldne geim.