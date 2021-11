USA kodakondsuse saanud Enes Kanter võttis teiseks perekonnanimeks Freedom

Kanter, kelle sõnul tühistasid Türgi ametivõimud tema passi 2017. aastal, sai USA kodakondsuse esmaspäeval ning kasutas juba vannet andes enda uut nime.

Pidevalt nii Hiina kui Türgi inimõiguste rikkumisi kritiseerinud Kanter ütles intervjuus CNN-ile, et nimemuudatus peegeldab tema võitlust vabaduse eest. "USA-s kehtib sõnavabadus, usuvabadus, väljendusvabadus, ajakirjandusvabadus," rääkis Kanter CNN-ile. "Türgis polnud neist ühtegi."

Kanter lisas, et vabadus on tema hinnangul parim asi, mis inimesel saab olla. "Seetõttu tahtsin, et see sõna oleks osa minust, et saaksin seda endaga igal pool kaasas kanda," lisas ta. Nimelt tähendab freedom eesti keeles vabadust.

Nimi Freedom lisatakse ka Boston Celticsi ridadesse kuuluva Kanteri mängusärgile.

I am proud to be an American.

Greatest nation in the world.



The Land of the free, and home of the brave. pic.twitter.com/8mbUX1dpWS